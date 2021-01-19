В португальском топ-клубе произошла масштабная вспышка коронавируса
19 января, 2021, 18:35
В португальской "Бенфике" обнаружили 17 случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщает официальный сайт "Бенфики".
Сегодня, 19 января, в "Бенфику" поступили результаты тестов футболистов и персонала португальского клуба на COVID-19. Зафиксировано 17 новых случаев заражения коронавирусом.
В португальском клубе ждут решения местной футбольной власти относительно матчей "Бенфики" в ближайшие 14 дней.
"Бенфика" занимает третье место в чемпионате Португалии и отстает от лиссабонского "Спортинга", который идет первым, на 4 балла.
18 февраля команда сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против лондонского "Арсенала".
- В июне после матча чемпионата Португалии "Тондела" - "Бенфика" на автобус гостей напали разъяренные фанаты.
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