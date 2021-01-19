В Одесской области умер военнослужащий, которого накануне избили в части
19 января, 2021, 22:06
В Одесской области военнослужащий 11 отдельного мотопехотного батальона погиб в Подольском районе
Об этом сообщила Военная прокуратура Одесского гарнизона.
По версии следствия, между тремя военнослужащими-контрактниками, которые вместе употребляли алкогольные напитки, 15 января произошел конфликт. Во время ссоры двое избили своего коллегу 1988 года рождения. Только через два дня пострадавший был доставлен в Военно-медицинский клинический центр Южного региона, где на следующий день, 18 января, от полученных травм скончался в реанимационном отделении.
Сейчас выясняются мотивы конфликта, причины смерти военнослужащего и другие обстоятельства трагедии, а также назначено ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашиваются свидетели.
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