В Китае зафиксировали новую вспышку COVID-19
19 января, 2021, 09:12
В Китае за минувшие сутки зафиксировали 118 новых случаев инфицирования коронавирусом
Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Госкомитет здоровья КНР.
Новым эпицентром распространения вируса стала провинция Цзилинь. За прошедшие сутки было выявлено 43 новых больных, за воскресенье - 30.
Ранее наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хубэй на востоке страны. За последние сутки там выявили 35 новых больных.
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