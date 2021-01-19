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Espreso.tvОбществоВ Германии обнаружили еще один штамм COVID-19, инфицированы 35 человек

В Германии обнаружили еще один штамм COVID-19, инфицированы 35 человек


фото: reuters
Новый вариант COVID-19 был обнаружен у 35 пациентов больницы города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Deutsche Welle.

Новая мутация отличается от штаммов, обнаруженных в ЮАР и Великобритании.

Неизвестно, насколько заразен и смертоносен этот вариант.

"Тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразен", - отметил директор клиники Франк Нидербюль.

Его заместитель Клеменс Стокклаузнер сказал, что для паники нет оснований.

"На данный момент мы не можем сказать, имеет ли эта (мутация, - ред.) клиническое значение", - сказал он.

Образцы были отправлены в больницу "Шарите" для исследования.

  • Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.
  • Южноафриканский министр здравоохранения Звели Мхизе заявил, что в ЮАР обнаружили новый вид коронавируса.
  • На юго-востоке Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса - они имеют уникальный характер и пока не встречались в других странах.

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