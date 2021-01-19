В Германии обнаружили еще один штамм COVID-19, инфицированы 35 человек

19 января, 2021, 11:21

Новый вариант COVID-19 был обнаружен у 35 пациентов больницы города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Deutsche Welle.

Новая мутация отличается от штаммов, обнаруженных в ЮАР и Великобритании.

Неизвестно, насколько заразен и смертоносен этот вариант.

"Тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразен", - отметил директор клиники Франк Нидербюль.

Его заместитель Клеменс Стокклаузнер сказал, что для паники нет оснований.

"На данный момент мы не можем сказать, имеет ли эта (мутация, - ред.) клиническое значение", - сказал он.

Образцы были отправлены в больницу "Шарите" для исследования.

Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.

Южноафриканский министр здравоохранения Звели Мхизе заявил, что в ЮАР обнаружили новый вид коронавируса.

На юго-востоке Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса - они имеют уникальный характер и пока не встречались в других странах.