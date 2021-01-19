В Германии обнаружили еще один штамм COVID-19, инфицированы 35 человек
19 января, 2021, 11:21
Новый вариант COVID-19 был обнаружен у 35 пациентов больницы города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Deutsche Welle.
Новая мутация отличается от штаммов, обнаруженных в ЮАР и Великобритании.
Неизвестно, насколько заразен и смертоносен этот вариант.
"Тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразен", - отметил директор клиники Франк Нидербюль.
Его заместитель Клеменс Стокклаузнер сказал, что для паники нет оснований.
"На данный момент мы не можем сказать, имеет ли эта (мутация, - ред.) клиническое значение", - сказал он.
Образцы были отправлены в больницу "Шарите" для исследования.
- Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.
- Южноафриканский министр здравоохранения Звели Мхизе заявил, что в ЮАР обнаружили новый вид коронавируса.
- На юго-востоке Кении обнаружили 16 новых штаммов коронавируса - они имеют уникальный характер и пока не встречались в других странах.
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