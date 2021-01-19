В Беларуси главный новостной сайт страны лишили статуса СМИ

19 января, 2021, 13:21

19 января экономический суд Минска отклонил жалобу ООО "Тут Бай Медиа" и лишил его статуса медиа

Об этом сообщает TUT.by .

Экономический суд Минска рассмотрел апелляцию ООО "Тут Бай Медиа", которое не соглашалось с решением лишить TUT. by статуса СМИ. Суд рассмотрел жалобу, но не нашел оснований для отмены постановления. С 19 января 2021 года оно официально вступает в силу.

7 августа 2020 года TUT. by получил четыре предупреждения за материалы "В семь раз больше избирателей" и "Тайные протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказала ЦИК?", "Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах", "К редактору TUT.by пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках" и "Белорусская таможня попросила подтвердить, что в "Гарри Поттере" нет призывов к свержению власти".

После обжалования TUT. by в Верховном суде вынесенных предупреждений одно из них было признано недействительным. Лишение издание статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года. 18 сентября Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT. by.

С 1 октября приказом министра информации Игоря Луцкого действие статуса для TUT. by приостановлено до 30 декабря 2020 года. 3 декабря Экономический суд Минска принял решение лишить TUT. by статуса СМИ. После отклонения жалобы решение официально вступило в силу 19 января.

На портале отмечают, что продолжат работать без статуса СМИ.

По данным за 2019 год TUT. by входил в топ-10 самых посещаемых в Беларуси сайтов и охватывал 62% интернет-аудитории страны.

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