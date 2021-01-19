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Espreso.tvОбществоВ 2020 году Госкино не запретило ни одного российского фильма в Украине

В 2020 году Госкино не запретило ни одного российского фильма в Украине

Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма

Об этом заявили в ведомстве, сообщает Интерфакс-Украина .

"По заключению Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации в 2020 году запрещенных фильмов производства Российской Федерации нет", - сообщили в Госкино.

Отмечается, что на рассмотрение Экспертной комиссии в прошлом году был передан только один фильм российского производства - "Обратная связь" (А. Нужный, 2020 года, Россия). По результатам рассмотрения, фильм был разрешен для кинотеатрального демонстрации на территории Украины.

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