Усик заявил, что ведет переговоры о следующем бое

19 января, 2021, 20:34

Украинский боксер Александр Усик ведет переговоры о следующем бое

Об этом сообщает iSport.ua .

По словам Усика, фанатам нужно немного подождать.

"Сейчас мы ведем переговоры. Просто нужно немного подождать. Когда все поймут, что кому выгодно, то это появится и все узнают. Сам часто думаю: "Когда же это наступит?". Могу заверить, что все будет вовремя. Переживать не надо ", - сказал боксер.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе.

19 января стало известно, что Александр Усик начал переговоры с британцем Джо Джойсом о бое за звание временного чемпиона мира WBO.

19 января промоутер Эдди Хирн заявил, что Усик требует за отказ от поединка с британцем Энтони Джошуа 2 млн фунтов.

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