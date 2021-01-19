Усик заявил, что ведет переговоры о следующем бое
19 января, 2021, 20:34
Украинский боксер Александр Усик ведет переговоры о следующем бое
Об этом сообщает iSport.ua .
По словам Усика, фанатам нужно немного подождать.
"Сейчас мы ведем переговоры. Просто нужно немного подождать. Когда все поймут, что кому выгодно, то это появится и все узнают. Сам часто думаю: "Когда же это наступит?". Могу заверить, что все будет вовремя. Переживать не надо ", - сказал боксер.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе.
- 19 января стало известно, что Александр Усик начал переговоры с британцем Джо Джойсом о бое за звание временного чемпиона мира WBO.
- 19 января промоутер Эдди Хирн заявил, что Усик требует за отказ от поединка с британцем Энтони Джошуа 2 млн фунтов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-