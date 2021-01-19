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Espreso.tvСпортУсик заявил, что ведет переговоры о следующем бое

Усик заявил, что ведет переговоры о следующем бое


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик ведет переговоры о следующем бое

Об этом сообщает iSport.ua .

По словам Усика, фанатам нужно немного подождать.

"Сейчас мы ведем переговоры. Просто нужно немного подождать. Когда все поймут, что кому выгодно, то это появится и все узнают. Сам часто думаю: "Когда же это наступит?". Могу заверить, что все будет вовремя. Переживать не надо ", - сказал боксер.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе.

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