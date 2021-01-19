Укрзализныця получила менее трети возмещений за перевозку льготников в 2020 году

19 января, 2021, 16:33

За перевозку пассажиров льготных категорий Укрзализныця получила 28% от местных органов власти

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця в 2020 году предоставила услуг по перевозке пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 285, 3 млн грн. Но получила лишь 28% компенсаций от местных органов власти", - говорится в сообщении.

По данным компании, среди крупнейших должников - местные органы власти Харьковской области - задолжали 38,6 млн грн, Киевской области - 25 млн грн, Львовской области - 17,3 млн грн, Одесской области - 10,8 млн грн, Днепропетровской области - 17 , 9 млн грн и г. Киева - 29,5 млн грн.

Лидерами по объему погашения долга при этом являются местные органы власти Херсонской, Луганской, Николаевской, Житомирской и Волынской областей, а антилидером - город Киев, который вообще не платил за перевозку льготников.

В компании отметили, что такой низкий уровень возмещения затрат замедляет развитие пригородных железнодорожных перевозок, ограничивает возможности компании в улучшении сервиса для пассажиров и обновлении подвижного состава.