Украина в ТКГ предложила разработать единый план относительно ОРДЛО
19 января, 2021, 14:26
Украина в Трехсторонней контактной группе высказала предложение о создании единого плана по решению конфликта на Донбассе
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Telegram.
На заседании политической подгруппы координатор от ОБСЕ Пьер Морель представил свой анализ предложений украинской и российской стороны.
"Украинская делегация выступила с предложением к Морелю разработать единый проект документа, в который вошли бы предложения обеих сторон и модератора от ОБСЕ", - говорится в сообщении.
В нем должны быть учтены предложения всех сторон.
- Напомним, глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук завил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для ТКГ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения местных выборов 31 марта.
- Российский план заключается в 15 пунктах. Москва требует одобрить план мирного урегулирования на уровне Верховной Рады Украины, закрепить в Конституции особый статус, а также провести местные выборы до передачи контроля над границей.
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