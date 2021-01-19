Украина в ТКГ предложила разработать единый план относительно ОРДЛО

19 января, 2021, 14:26

Украина в Трехсторонней контактной группе высказала предложение о создании единого плана по решению конфликта на Донбассе

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Telegram.

На заседании политической подгруппы координатор от ОБСЕ Пьер Морель представил свой анализ предложений украинской и российской стороны.

"Украинская делегация выступила с предложением к Морелю разработать единый проект документа, в который вошли бы предложения обеих сторон и модератора от ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В нем должны быть учтены предложения всех сторон.

Напомним, глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук завил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для ТКГ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения местных выборов 31 марта.

Российский план заключается в 15 пунктах. Москва требует одобрить план мирного урегулирования на уровне Верховной Рады Украины, закрепить в Конституции особый статус, а также провести местные выборы до передачи контроля над границей.