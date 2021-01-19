Украина начнет закупать девять новых препаратов от рака, - Степанов

19 января, 2021, 10:43

Министерство здравоохранения включило девять новых позиций в перечень препаратов от онкологических заболеваний, закупаемых государством

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Мы приняли во внимание предложения около тридцати ведущих украинских онкологов и государственных медицинских экспертов. В перечень из 67 лекарственных средств мы добавили еще девять новых позиций. Это очень важный момент, потому что мы добавляем позиции, которые являются более эффективными в лечении", - сказал Степанов.

По словам министра, речь идет о лекарственных средствах, которые будут использоваться при лечении рака молочной железы, рака крови, миеломы, а также при опухолях головного мозга.

Степанов также отметил, что все девять препаратов имеют статус генериков, то есть являются непатентованными и воспроизводят состав оригинального препарата. Они производятся по меньшей мере двумя фармакологическими компаниями. Министр отметил, что это позволит государству сэкономить средства для закупки большего количества препаратов.

Кроме того, добавил Степанов, Минздрав рассматривает возможность включения в перечень государственных закупок инновационных препаратов, производимых одной фармакологической компанией и достаточно дорогостоящих, но очень эффективных. Закупка таких лекарственных средств, по его словам, будет происходить на основе государственной оценки медицинских технологий.

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