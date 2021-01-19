Тихановская: мы рассчитываем через 45 дней провести выборы в Беларуси
Об этом сообщает ее Телеграм-канал.
"Мы (оппозиция, - ред.) рассчитываем провести выборы через 45 дней, и нам нужна помощь в этом", - сказала Тихановская во время онлайн-встречи с послами ОБСЕ.
Она также предложила ОБСЕ взять на себя организацию диалога по урегулированию кризиса в Беларуси, начать экспертный круглый стол с участием ЕС, демократических сил Беларуси, КС и представителей режима Александра Лукашенко.
Тихановская призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил.
"Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным поиском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и прежде всего ОБСЕ", - отметила она.
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