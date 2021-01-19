Тупицкий написал Венедиктовой заявление на 10 листах

Заявление главы КСУ размещено на сайте суда.

"(Прошу - ред.) обеспечить надлежащее процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве № 12013110060002990, устранить допущенные прокурорами и следователями Государственного бюро расследований нарушения ... Принять меры надлежащего правового реагирования в отношении следователей Государственного бюро расследований и прокуроров (в том числе процессуальных руководителей), которые допустили указанные нарушения закона и служебные злоупотребления ", - говорится в заявлении.

Также он отмечает, что отстранять судью можно было, если бы он был подозреваемым. Поэтому приказ Зеленского он называет неконституционным.

Он называет дело против него сфальсифицированным и политически мотивированным и просит Венедиктову, чтобы ему было на законных основаниях сообщено о подозрении. Он готов прийти для вручения в назначенное время.

Отмечается, что указ президента об отстранении Тупицкого с должности судьи не содержит никаких указаний или запретов на его допуск в здание КСУ, а сотрудники госохраны не пустили его в суд из-за нарушения конкретных положений Конституции, закона о госохране и Порядка допуска на объекты КС, который прямо запрещает военнослужащим подразделения охраны препятствовать доступу судей КС на объект охраны или любым другим способом вмешиваться в их деятельность.

"При этом никаких объяснений, письменных поручений (приказов) работниками упомянутого Управление предоставлено не было", - говорится в сообщении.

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