Трамп запретил американским ведомствам покупать беспилотники у России
Об этом сообщает пресс-центр Белого дома.
"Термин "иностранный противник" предусматривает КНДР, Иран, Китай, Россию или, если определит Министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятным для национальной и экономической безопасности США", - говорится в указе.
Отмечается, что речь идет о предотвращении использования ведомствами США средств налогоплательщиков для приобретения аппаратов, которые "создают неприемлемые риски для национальной безопасности".
Читайте также: Трамп готовится помиловать около 100 человек в последний день своей каденции
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-