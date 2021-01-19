 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирТрамп запретил американским ведомствам покупать беспилотники у России

Трамп запретил американским ведомствам покупать беспилотники у России


фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий закупать беспилотники у России, Ирана, Китая и КНДР

Об этом сообщает пресс-центр Белого дома.

"Термин "иностранный противник" предусматривает КНДР, Иран, Китай, Россию или, если определит Министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятным для национальной и экономической безопасности США", - говорится в указе.

Отмечается, что речь идет о предотвращении использования ведомствами США средств налогоплательщиков для приобретения аппаратов, которые "создают неприемлемые риски для национальной безопасности".

Читайте также: Трамп готовится помиловать около 100 человек в последний день своей каденции

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 января, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать