Трамп запретил американским ведомствам покупать беспилотники у России

19 января, 2021, 07:19

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий закупать беспилотники у России, Ирана, Китая и КНДР

Об этом сообщает пресс-центр Белого дома.

"Термин "иностранный противник" предусматривает КНДР, Иран, Китай, Россию или, если определит Министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятным для национальной и экономической безопасности США", - говорится в указе.

Отмечается, что речь идет о предотвращении использования ведомствами США средств налогоплательщиков для приобретения аппаратов, которые "создают неприемлемые риски для национальной безопасности".

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