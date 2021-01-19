Трамп отменил ограничения на въезд из Европы и Бразилии, но Байден заблокирует решение
Об этом сообщает CNN .
Ожидается, что ограничения будут сняты 26 января спустя почти неделю после инаугурации демократа Джо Байдена.
Вскоре после того, как распоряжение Трампа было обнародовано, пресс-секретарь избранного президента Джо Байдена Джен Псаки написала в Twitter, что "по совету нашей медицинской группы администрация не намерена отменять эти ограничения с 26 января".
Она добавила, что "с обострением пандемии и появлением более заразных вариантов вируса во всем мире сейчас не время отменять ограничения на международные поездки".
Приказ Трампа отменяет ограничения в тот день, когда начнут действовать новые требования к тестированию на COVID-19 для всех иностранных посетителей. Трамп покидает пост президента США в среду.
- На прошлой неделе глава Центра по контролю и профилактике заболеваний подписал приказ, требующий от многих авиапассажиров предъявить отрицательный тест на коронавирус или подтверждение выздоровления от COVID-19 для въезда в Соединенные Штаты начиная с 26 января.
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