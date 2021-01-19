Торговал взрывчаткой: на Сумщине полиция задержала бывшего военного

19 января, 2021, 17:05

В Сумской области полицейские по подозрению в торговле взрывчаткой задержали экс-военного после сбыта около трех килограммов пластида

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Бывший военный неоднократно находился в зоне проведения операции Объединенных сил, откуда, по словам правоохранителей, он незаконно вывез взрывчатку, которую планировал сбыть на территории области.

Отмечается, в ноябре 2020 года мужчина в рамках контроля за совершением преступления сбыл гражданскому полтора килограмма пластида за 20 тыс. грн. А сегодня он сбыл вторую часть взрывчатки за 60 тыс. грн.

После продажи его задержали. У бывшего военного изъяли пластид и наличность, которую он получил от "покупателя". Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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