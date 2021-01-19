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Espreso.tvСпортТакая, как у Роналду: звезда "Реала" купил кровать за космическую сумму

Такая, как у Роналду: звезда "Реала" купил кровать за космическую сумму


фото: Getty Images
Защитник мадридского "Реала" Марсело купил кровать за 35 тыс. евро

Об этом сообщает El Mundo Deportivo .

По информации источника, Марсело купил кровать, которая замедляет процессы старения. Она позволяет лучше восстанавливаться в процессе сна, снижает риск травмироваться и замедляет окислительные процессы в организме.

Цена такой кровати составляет 35 тыс. евро. Ранее такая мебель появилась в доме форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец и бразилец подружились, когда вместе защищали цвета "Реала".

В этом сезоне Марсело провел всего 7 матчей и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 10 млн евро.

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