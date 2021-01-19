Свитолина призналась, что берет уроки украинского языка

19 января, 2021, 12:55

Пятая ракетка мира Элина Свитолина рассказала, что в свободное время берет уроки украинского языка

Об этом сообщает btu.org.ua.

По словам лучшей теннисистки Украины, которая сейчас находится в Мельбурне на карантине и готовится к Открытому чемпионату Австралии, в свободное время она занимается украинским и французским языками.

"Я стараюсь планировать день. Например, когда у меня не было тренировки, я занималась в номере. Утром у меня была зарядка, потом завтрак, потом тренировки на велосипеде, со своим весом, пресс и т.д., а потом обед. Во второй половине дня, когда в Европе просыпаются люди, я занимаюсь с учителем украинского и французского. Вечером смотрю фильм или сериал, что-то читаю, делаю домашние задания", - рассказала Свитолина.

Перед стартом Australian Open организаторы поместили всех участников турнира на двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса. Турнир Большого шлема начнется в Мельбурне 8 февраля.

Напомним, 9 января Элина Свитолина победила россиянку Веру Звонареву на турнире WTA в Абу-Даби.

10 января Свитолина одержала волевую победу над первой ракеткой России Екатериной Александровой на турнире в Абу-Даби.

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