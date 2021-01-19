США наложили санкции на украинскую компанию за транспортировку венесуэльской нефти
Об этом сообщает Министерство финансов США.
"Все суда недавно загружали венесуэльскую нефть и, таким образом, способствовали продолжающемуся уклонению от санкций и связанной с этой деятельностью для PdVSA (госкомпании Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima - Delo.ua) и незаконного режима Николаса Мадуро", - заявили в американском Минфине.
В частности, в список попала компания Fides Ship Management, зарегистрированная в 2015 году как ООО в Одессе и располагается н а улице Марсельской, 42.
Также под санкции попали четыре корабля, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (все трое ходят под камерунским флагом).
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