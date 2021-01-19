США наложили санкции на украинскую компанию за транспортировку венесуэльской нефти

19 января, 2021, 19:55

США ввели санкции против украинской компании и ее судов, которые обвиняются в перевозке венесуэльской нефти

Об этом сообщает Министерство финансов США.

"Все суда недавно загружали венесуэльскую нефть и, таким образом, способствовали продолжающемуся уклонению от санкций и связанной с этой деятельностью для PdVSA (госкомпании Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima - Delo.ua) и незаконного режима Николаса Мадуро", - заявили в американском Минфине.

В частности, в список попала компания Fides Ship Management, зарегистрированная в 2015 году как ООО в Одессе и располагается н а улице Марсельской, 42.

Также под санкции попали четыре корабля, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (все трое ходят под камерунским флагом).

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