 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСправится ли Навальный с Путиным: экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в стриме с Сергеем Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

Справится ли Навальный с Путиным: экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в стриме с Сергеем Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

Смотрите прямо сейчас

Справится ли Навальный с Путиным, молчание Зеленского о Дубинском и санкции США, Байден на пороге президентства.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с экс-министром иностранных дел Владимиром Огрызко.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.

Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать