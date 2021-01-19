Сокрушительный апперкот: WBC показала лучший нокаут года

19 января, 2021, 10:15

Лучшим нокаутом 2020 года выбрали победный удар российского тяжеловеса Александра Поветкина в бою против британца Диллиана Уайта

Об этом сообщает WBC в Instagram.

Поветкин 22 августа в Брентвуде (Великобритания) нокаутировал Уайта и получил титул временного чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета). Россиянин отправил британца на пол в 5-м раунде ударом в челюсть.

WBC назвал этот нокаут лучшим в 2020 году.

Povetkin knocking Whyte out pic.twitter.com/DrtYYh49hx - Chris Chambers (@CapitalChambo) August 22, 2020

13 января стало известно, что бой-реванш за титул "временного" чемпиона мира WBC в супертяжелом весе между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом состоится 6 марта.

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