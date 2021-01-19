СБУ сообщила заочно о подозрении шести террористам "ЛНР"
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Спецслужбисты установили, что четверо жителей Кадиевки (Стаханов) и Алчевска в 2014 году добровольно присоединились к так называемому "МГБ ЛНР".
Среди оккупантов они занимались разведывательной и диверсионной работой, незаконным преследованием и заключением граждан, принуждением людей к преступной деятельности в пользу врага.
Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
Контрразведка СБУ задокументировала противоправную деятельность руководителей Голубовского (Кировск) и Сорокинского (Краснодон) горотделов "миграционной службы "МВД ЛНР ", осуществляющих незаконную выдачу паспортов и других "документов" фейковых республики.
Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Сейчас они объявлены в розыск.
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