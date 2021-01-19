СБУ сообщила заочно о подозрении шести террористам "ЛНР"

19 января, 2021, 16:00

На Луганщине объявлено о подозрении шести участникам НЗФ, причастным к преступлениям против государственной и общественной безопасности

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Спецслужбисты установили, что четверо жителей Кадиевки (Стаханов) и Алчевска в 2014 году добровольно присоединились к так называемому "МГБ ЛНР".

Среди оккупантов они занимались разведывательной и диверсионной работой, незаконным преследованием и заключением граждан, принуждением людей к преступной деятельности в пользу врага.

Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Контрразведка СБУ задокументировала противоправную деятельность руководителей Голубовского (Кировск) и Сорокинского (Краснодон) горотделов "миграционной службы "МВД ЛНР ", осуществляющих незаконную выдачу паспортов и других "документов" фейковых республики.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сейчас они объявлены в розыск.