Россияне опровергли, что предоставляют хостинг американской соцсети Parler

19 января, 2021, 17:22

Российская компания DDoS-Guard, которой приписали предоставление хостинга соцсети Parler после бана той от Amazon, Google и Apple, опровергла данную информацию

Об этом представители компании DDoS-Guard рассказали в комментарии российским СМИ, передает "Общественное".

В DDoS-Guard заявили, что не предоставляют услуги хостинга для Parler и согласно правилам конфиденциальности не может указывать, какие именно услуги поставляют своим клиентам.

У себя на сайте компания указывает, что работает с 2011 года и предоставляет услуги с использованием собственной сети центров обработки трафика. Издание TAdviser отметил, что DDoS-Guard специализируется на защите клиентов от DDoS-атак всех типов, а ее клиентами являются несколько известных изданий ( "Аргументы и Факты", "Эхо Москвы" и т.д.).

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Также к услугам компании обращалось российское Минобороны.

Parler, куда перешли многие сторонники Трампа после его блокировки в Twitter заблокировали Google и AppStore, а затем Amazon остановил хостинг сети. Это объяснялось отсутствием модерации, которая препятствовала бы размещению "насильственной риторики".

Напомним, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за якобы "подстрекательство к насилию".

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал корпорацию Apple за цензуру, призвав переходить на смартфоны с операционной системой Android.

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