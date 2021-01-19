Рекордсмен сборной Украины Тимощук рассказал, что коллекционирует иконы

19 января, 2021, 17:03

Экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук рассказал, что увлекается коллекционированием икон

Об этом сообщает "Гол".

Тимощук коллекционирует иконы с 1998-99 года.

"Это началось давно. У меня был товарищ, настоящий коллекционер. Он жил в Донецке, мы общались. В одну из наших встреч он сказал, что у него есть коллекция икон. Показал. Красиво рассказывал с правильной подачей, и меня это поразило. Где-то с 98-99-го года увлекся сбором, втянулся постепенно в процесс, просматривал литературу, читал книги, анализировал то, что видел на выставках ", - рассказал Тимощук.

Экс-капитан сборной Украины по футболу признался, что сейчас уже меньше погружается в эту тему.

"Получилось, что начал собирать. Долгое время у меня это получалось. Сейчас, конечно, меньше, особенно нет ни возможности, ни времени в это погружаться. Есть определенная коллекция. К сожалению, друга-вдохновителя не стало - он погиб. В этом деле он был моим компаньоном. В моей коллекции несколько десятков экземпляров. Икона несет не финансовую, а духовную ценность. Для меня это самый главный момент. Когда ты смотришь на нее или держишь в руках, ощущения и чувства - очень своеобразные ", - сказал Тимощук.

Экс-капитан сборной Украины по футболу работает в России с 2017-го года. Тимощук является ассистентом главного тренера питерского "Зенита".

Анатолий Тимощук провел за сборную Украины 144 матча и забил 4 мяча. Он является рекордсменом по количеству матчей в футболке национальной команды.