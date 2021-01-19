"Трудоустройство" за $200 тыс.: Офис генпрокурора разоблачил мошенника, который "торговал" должностями в Офисе президента
19 января, 2021, 12:04
Офис генерального прокурора разоблачил мошенника, который требовал $ 200 тыс. за якобы трудоустройство в Офисе президента Украины
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, разоблачен мошенник, который обманом пытался завладеть деньгами потерпевшего, заверив его, что может помочь трудоустроиться в Офис президента Украины. Во время первой встречи мошенник сообщил, что его услуги будут стоить от 100 до 300 тыс. долларов в зависимости от должности. Позже он оценил "работу" в $200 тыс.
Гражданина задержали во время получения первой части денег в сумме $ 100 тыс. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot b
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-