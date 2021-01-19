"Трудоустройство" за $200 тыс.: Офис генпрокурора разоблачил мошенника, который "торговал" должностями в Офисе президента

19 января, 2021, 12:04

Офис генерального прокурора разоблачил мошенника, который требовал $ 200 тыс. за якобы трудоустройство в Офисе президента Украины

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, разоблачен мошенник, который обманом пытался завладеть деньгами потерпевшего, заверив его, что может помочь трудоустроиться в Офис президента Украины. Во время первой встречи мошенник сообщил, что его услуги будут стоить от 100 до 300 тыс. долларов в зависимости от должности. Позже он оценил "работу" в $200 тыс.

Гражданина задержали во время получения первой части денег в сумме $ 100 тыс. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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