"Шахтер" лишился форварда сборной Украины
19 января, 2021, 14:53
Донецкий "Шахтер" отдал в аренду львовскому "Руху" нападающего Андрея Борячука
Об этом сообщает Meta-ratings.
По информации издания, львовский клуб арендует у "Шахтера" форварда, который сыграл 2 матча за национальную сборную Украины. Подробности трансфера пока не разглашаются.
Первую половину нынешнего сезона Борячук сыграл в аренде за венгерский "Мезекевешд", за который провел 7 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Также Борячук выступал в аренде за турецкий "Ризеспор" и "Мариуполь".
"Шахтер" после первой половины сезона идет в чемпионате Украины вторым и отстает от лидера - "Динамо" - на 1 очко. "Рух" в турнирной таблице 12-й.
- Напомним, 18 января защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон стал игроком львовского "Руха".
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