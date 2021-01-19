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Espreso.tvСпорт"Шахтер" лишился форварда сборной Украины

"Шахтер" лишился форварда сборной Украины


фото: Getty Images
Донецкий "Шахтер" отдал в аренду львовскому "Руху" нападающего Андрея Борячука

Об этом сообщает Meta-ratings.

По информации издания, львовский клуб арендует у "Шахтера" форварда, который сыграл 2 матча за национальную сборную Украины. Подробности трансфера пока не разглашаются.

Первую половину нынешнего сезона Борячук сыграл в аренде за венгерский "Мезекевешд", за который провел 7 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Также Борячук выступал в аренде за турецкий "Ризеспор" и "Мариуполь".

"Шахтер" после первой половины сезона идет в чемпионате Украины вторым и отстает от лидера - "Динамо" - на 1 очко. "Рух" в турнирной таблице 12-й.

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