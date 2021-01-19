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Espreso.tvСпорт"Реал" подписал контракт с лидером "Баварии"

"Реал" подписал контракт с лидером "Баварии"


фото: Getty Images
"Реал" заключил предварительный контракт с австрийским защитником "Баварии" Давидом Алабой

Об этом сообщает Marca.

Давид Алаба согласовал последние детали перехода в мадридский "Реал", игроком которого он станет летом на правах свободного агента. Сразу после того, как австриец получил возможность вести переговоры с любым клубом 1 января, "Реал" воспользовался возможностью и подписал с австрийцем контракт, который вступит в силу летом.

Соглашение рассчитано на четыре сезона, защитник будет получать в Мадриде 11 млн евро в год. Футболист уже прошел медицинское обследование в присутствии клубного врача "Реала".

28-летний Давид Алаба выступает за "Баварию" с 2010 года, также играл в аренде за "Хоффенхайм". Он является двукратным победителем Лиги чемпионов.

За сборную Австрии защитник провел 73 матча и забил 14 голов.

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