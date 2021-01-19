"Очень надеемся, что донецкий "Олимпик" переедет в Одессу", - Алексей Антонов в "Футбольном формате"

19 января, 2021, 10:14

Генеральный директор футбольного клуба "Олимпик" (Донецк) Алексей Антонов в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо" рассказал, как обстоят дела с возможной покупкой стадиона "Черноморец"

- Летом была информация, что "Олимпик" может переехать в Одессу. Это правда?

- Да, это правда. И сегодня пока еще идет процесс. Был аукцион. Выиграла американская компания. Затем начались суды. Сегодня они уже закончились. Вроде как идет обсуждение, процессы судебные, но мы пока ждем. С нашей стороны мы полностью готовы взять стадион, заниматься им, развивать команду. Есть очень много мелочей, которые срастаются в одном месте - и Одесса, и государство, и суды. Пока не о чем говорить.

- Президенту клуба интересно объединить "Олимпик" и "Черноморец"?

- Это даже больше не об объединении. Когда мы вели переговоры, "Черноморец" мог исчезнуть с карты Украины. А сегодня они среди лидеров Первой лиги. Мы рассматривали и слияние, но сегодня они лидеры, стадион заморожен. Пока нет движения вперед. Когда узнали, что стадион выставили на аукцион, решили - почему бы не побороться? Хороший регион, хороший стадион, хорошие болельщики. Поэтому зацепились за этот вариант, подали заявку на аукцион. К сожалению, проиграли торги. Очень надеемся, что когда-то срастется, и мы окажемся в Одессе, в свою гавань корабль зайдет, - сказал Антонов в эфире "Футбольного формата".