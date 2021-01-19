"Очень надеемся, что донецкий "Олимпик" переедет в Одессу", - Алексей Антонов в "Футбольном формате"
- Летом была информация, что "Олимпик" может переехать в Одессу. Это правда?
- Да, это правда. И сегодня пока еще идет процесс. Был аукцион. Выиграла американская компания. Затем начались суды. Сегодня они уже закончились. Вроде как идет обсуждение, процессы судебные, но мы пока ждем. С нашей стороны мы полностью готовы взять стадион, заниматься им, развивать команду. Есть очень много мелочей, которые срастаются в одном месте - и Одесса, и государство, и суды. Пока не о чем говорить.
- Президенту клуба интересно объединить "Олимпик" и "Черноморец"?
- Это даже больше не об объединении. Когда мы вели переговоры, "Черноморец" мог исчезнуть с карты Украины. А сегодня они среди лидеров Первой лиги. Мы рассматривали и слияние, но сегодня они лидеры, стадион заморожен. Пока нет движения вперед. Когда узнали, что стадион выставили на аукцион, решили - почему бы не побороться? Хороший регион, хороший стадион, хорошие болельщики. Поэтому зацепились за этот вариант, подали заявку на аукцион. К сожалению, проиграли торги. Очень надеемся, что когда-то срастется, и мы окажемся в Одессе, в свою гавань корабль зайдет, - сказал Антонов в эфире "Футбольного формата".
- Напомним, одесский "Черноморец" завершил первую половину сезона 2020/2021 на третьей строчке в Первой лиге, а донецкой "Олимпик" на седьмом месте турнирной таблицы УПЛ.
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