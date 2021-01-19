"Не следует терпеть ни в одной демократической стране": из-за поддержки окупациии Крыма Литва запретила Киркорову въезд на 5 лет

Об этом сообщило литовское Министерство внутренних дел.

"Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, не надо терпеть ни в одной демократической стране. У нас однозначная позиция в вопросе таких исполнителей, поэтому сомнений относительно внесения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - заявила глава МВД Агне Билотайте.

Департамент миграции по просьбе МИД во вторник внес певца на пять лет в список нежелательных в Литве лиц. Запрет на въезд вступает в силу с 19 января.

" Интерфакс-Украина " сообщает, что накануне министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис попросил внести Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страны, отметив, что этот известный исполнитель своими неоднократными посещениями Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации ".

По словам Ландсбергиса, участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".

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