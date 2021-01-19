"Евгений Селезнев рекорд даже на сборах бьет", - Павел Ориховский в "Футбольном формате"
19 января, 2021, 13:51
Полузащитник ковалевского "Колоса" Павел Ориховский после победы его команды в контрольном матче над сербским "Пролетером" (1:0) пошутил по поводу того, что бил пенальти он, а не Евгений Селезнев:
Об этом он говорил в программе "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо".
"Он же рекорд даже здесь бьет! Возможно, не знает, что в товарищеских матчах не считаются голы. Перед игрой тренеры определяют, кто будет бить пенальти, если назначат. В первом тайме мог бить Евгений Селезнев, а во втором - я. Еще у нас есть Виталий Гавриш, который также часто бьет с точки. Думаю, у нас многие могут пробить", - рассказал Павел Ориховский.
- Напомним, "Колос" проводит тренировочные сборы в Турции и готовится ко второй части сезона 2020/2021.
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