"Евгений Селезнев рекорд даже на сборах бьет", - Павел Ориховский в "Футбольном формате"

19 января, 2021, 13:51

Полузащитник ковалевского "Колоса" Павел Ориховский после победы его команды в контрольном матче над сербским "Пролетером" (1:0) пошутил по поводу того, что бил пенальти он, а не Евгений Селезнев:

Об этом он говорил в программе "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо".

"Он же рекорд даже здесь бьет! Возможно, не знает, что в товарищеских матчах не считаются голы. Перед игрой тренеры определяют, кто будет бить пенальти, если назначат. В первом тайме мог бить Евгений Селезнев, а во втором - я. Еще у нас есть Виталий Гавриш, который также часто бьет с точки. Думаю, у нас многие могут пробить", - рассказал Павел Ориховский.