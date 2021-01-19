"Это очередной фейк": Степанов опроверг возможность закупок государством российских ПЦР-тестов

19 января, 2021, 10:21

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал информацию о возможной закупке российских ПЦР-тестов за государственный счет "очередным фейком"

Об этом Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Это не просто информация, не соответствующая действительности, это какой-то очередной фейк, которые очень часто распространяются в нашей стране. Я приведу цифры о тестах, которые закупались в том числе Министерством здравоохранения, по странам-производителям. Это Китай, Соединенные Штаты Америки, Корея, Польша, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция, Сингапур. Как вы видите, Российской Федерации здесь нет ", - сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что закупка наибольшего количества ПЦР-тестов осуществляется у украинского производителя "Украинские генетические технологии" как по государственному заказу, так и частными лабораториями.

В то же время, согласно актуальным данным Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками, к медицинским изделиям для диагностики коронавирусной болезни методом ПЦР принадлежат 66 медицинских позиций. Из них в Китае производятся 15, в Украине - 12, в США - 7, в Корее - 5, в Италии - 5, а в Российской Федерации - 3 зарегистрированных медицинских изделия.

"Процентное соотношение использования ПЦР-систем, производство которых зарегистрировано в Российской Федерации, составляет менее 0,6%. Это используется исключительно в каких-то частных лабораториях. Государство точно не закупало, не закупает и закупать не планирует", - подчеркнул Степанов.

ПЦР-тестирование - один из методов лабораторного исследования на COVID-19, который нацелен на поиск копий вируса, появляющихся в выделениях дыхательных путей. Принцип действия этого метода позволяет выявить вирус в первые сутки после инфицирования и не требует забора крови, что делает его более эффективным по сравнению с экспресс-тестами на коронавирус.