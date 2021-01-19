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Espreso.tvОбщество"Буду вести нормальный образ жизни": Витренко объяснил, чем будет заниматься, если его не назначат министром

"Буду вести нормальный образ жизни": Витренко объяснил, чем будет заниматься, если его не назначат министром

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко покинет пост, если его не назначат министром

Об этом он заявил в интервью газете "День ".

Витренко ответил на вопрос, что он будет делать, если не проголосуют за его кандидатуру на должность министра энергетики.

"Я поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом, вести нормальный образ жизни и так далее. Ранее до этого я занимался инвестиционным банковским бизнесом. Мы тоже начали смотреть, в промежуток времени, когда я ушел из Нафтогаза и еще не был исполняющим обязанности министра, на определенные ИТ-проекты, старт-апы, которые вызывают интерес. После непродолжительного отдыха смогу заниматься этим ", - сказал Витренко.

  • Напомним, 21 декабря на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции появилась декларация Юрия Витренко на должность заместителя министра энергетики
  • В тот же день Ольга Буславец написала заявление об увольнении с должности первого заместителя министра энергетики Украины.

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