"Буду вести нормальный образ жизни": Витренко объяснил, чем будет заниматься, если его не назначат министром

19 января, 2021, 21:01

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко покинет пост, если его не назначат министром

Об этом он заявил в интервью газете "День ".

Витренко ответил на вопрос, что он будет делать, если не проголосуют за его кандидатуру на должность министра энергетики.

"Я поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом, вести нормальный образ жизни и так далее. Ранее до этого я занимался инвестиционным банковским бизнесом. Мы тоже начали смотреть, в промежуток времени, когда я ушел из Нафтогаза и еще не был исполняющим обязанности министра, на определенные ИТ-проекты, старт-апы, которые вызывают интерес. После непродолжительного отдыха смогу заниматься этим ", - сказал Витренко.

Напомним, 21 декабря на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции появилась декларация Юрия Витренко на должность заместителя министра энергетики

В тот же день Ольга Буславец написала заявление об увольнении с должности первого заместителя министра энергетики Украины.

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