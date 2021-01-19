"Без подготовки лучше не погружаться", - Кличко поздравил киевлян из проруби. ВИДЕО

19 января, 2021, 12:09

19 января Виталий Кличко поздравил христиан восточного обряда с Крещением

Видео с приветствием мэр столицы Виталий Кличко разместил в соцсетях.

"Друзья! С праздником Крещения вас! По традиции утром нырнул в прорубь. На этот раз - в заливе возле парка Дружбы народов", - написал мэр Киева в комментарии к видео.

В то же время Кличко предостерег всех:

"Температура воздуха минус 19, воды - плюс 3. Без подготовки лучше не нырять. С праздником Крещения вас!"

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