"Без подготовки лучше не погружаться", - Кличко поздравил киевлян из проруби. ВИДЕО
19 января, 2021, 12:09
19 января Виталий Кличко поздравил христиан восточного обряда с Крещением
Видео с приветствием мэр столицы Виталий Кличко разместил в соцсетях.
"Друзья! С праздником Крещения вас! По традиции утром нырнул в прорубь. На этот раз - в заливе возле парка Дружбы народов", - написал мэр Киева в комментарии к видео.
В то же время Кличко предостерег всех:
"Температура воздуха минус 19, воды - плюс 3. Без подготовки лучше не нырять. С праздником Крещения вас!"
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