Порошенко об антиковидной стратегии Украины: вакцинация - главный национальный проект и приоритет на 2021 год

19 января, 2021, 09:59

Тотальное тестирование, качественная диагностика, контролируемая самоизоляция бессимптомных больных, бесплатное лечение в медучреждениях и вакцинация - сочетание этих шагов позволит разорвать цепь распространения вируса. Об этом в своем видеообращении заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко

Он отметил, что власть «украсили ковидную статистику, будто новогоднюю елку», стремительно снизив объемы тестирования. "Главное - перестать тестировать", - иронизирует Петр Порошенко.

"Но каждый день официальные цифры опровергает мой телефон. Трубка время от времени разрывается от звонков с просьбами о помощи - то с кислородом, то с лекарствами, то с врачами, то с кроватями, то с деньгами. За прошлый год мой благотворительный фонд и компании потратили до ста пятидесяти миллионов собственных средств только на борьбу с ковидом. Между тем мародеры на пандемии почти тридцать миллиардов гривен из антиковидного фонда закатали в асфальт через проект "Большое воровство", - говорит Порошенко.

"В "Европейской Солидарности" абсолютно конкретная программа действий. Во-первых, полное тестирование и качественная диагностика. Словакия, например, сегодня начала вторую волну общенационального тестирования. Во-вторых, контролируемая самоизоляция бессимптомных. В-третьих, бесплатное и гарантированное лечение тех больных, которые попали на госпитализацию в связи с тяжелым течением болезни. И четвертое - обязательная вакцинация здоровых. Сочетание этих четырех шагов позволит разорвать цепь распространения вируса. Страна вернется к нормальной жизни. Итак, вакцинация - главный национальный проект и приоритет на 2021 год", - отмечает Петр Порошенко.

"Десятки стран уже вакцинируются. А наша власть только пытается стать в очередь. Многие из вас слышали, что на прошлой неделе Украину посетила Президент Молдовы Майя Санду. Еще и месяца не прошло, как она вступила в должность, а там уже обеспечено начало бесплатной вакцинации, причем качественным препаратом от Pfizer, закупленным за государственные средства. Индия до конца лета провакцинирует почти триста миллионов человек - по численности населения это примерно семь Украин. На днях стало известно, что Африканский Союз уже приобрел 270 млн качественных доз. Они смогли. А Зеленский не смог справиться. Срыв вакцинации - это преступное бездействие. Нулевые способности как переговорщика", - делает неутешительный вывод Порошенко.

"Единственное, что пока более или менее твердо обещает власть, - сомнительную вакцину с пятидесятипроцентной эффективностью, созданную по технологиям вчерашнего дня", - отмечает пятый президент.

"У власти не должно быть ни дня, ни ночи. Они должны мотаться по всему миру, покупать у всех качественных производителей вакцины, кроме российских, конечно же. Следует приобрести срочно не менее двадцати миллионов доз. Ибо только такое количество обеспечит группы риска: медицинских работников, которых власть так и не застраховала; пожилых людей, в первую очередь, дома престарелых; учителей, воспитателей, работников социальных служб. Эти группы должны получить прививку бесплатно. Все остальные - по очень умеренной стоимости", - отмечает пятый президент.

"Наши фракции в областных и городских советах требовать изменений в местных бюджетах с целью выделить средства на закупки вакцин, для того чтобы подстраховать бездействие центральной власти. Люди не могут ждать, пока, извините за грубое слово, "раздуплятся" в Офисе Зеленского и в его правительстве", - подчеркнул Порошенко.

Лидер оппозиции убежден: экономическая ситуация в Украине длительно зависит от массовой вакцинации. "От этого зависит, выживет ли значительная часть мелкого бизнеса - кафе, рестораны, туристическая отрасль, потому что это миллионы рабочих мест. Как будет чувствовать себя сфера культуры - концертная деятельность, театры. Спортивные учреждения. Как быстро их работники вернутся к нормальной жизни. Предлагаемый нами план из четырех пунктов позволяет практиковать точечные адресные карантинные ограничения вместо тотального локдауна ", - резюмирует Петр Порошенко.