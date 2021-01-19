Полиция Киева задержала участников акции в память российского адвоката Маркелова
Соответствующее видео опубликовал журналист Ян Доброносов.
"Недолго акция продолжалась. Всех задержали", - написал он.
Ежегодно в этот день проходят мероприятия в память журналистки Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19 января 2009 года в Москве
"Эта дата является поводом напомнить о преступлениях ультраправых в Украине. Мы считаем, что безнаказанность правых экстремистов будет иметь трагические последствия для общества", - заявили организаторы акции.
Активисты считают, что государство должно "прекратить предоставлять ультраправым финансирование и дополнительные полномочия", а праворадикалы, виновные в преступлениях, таких как избиение ЛГБТ-активистов, должны быть наказаны.
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