Полиция Киева задержала участников акции в память российского адвоката Маркелова

19 января, 2021, 10:10

Полиция задержала активистов, которые на Контрактовой площади Киева проводили акцию "Нет - безнаказанности ультраправых"

Соответствующее видео опубликовал журналист Ян Доброносов.

"Недолго акция продолжалась. Всех задержали", - написал он.

Ежегодно в этот день проходят мероприятия в память журналистки Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19 января 2009 года в Москве

"Эта дата является поводом напомнить о преступлениях ультраправых в Украине. Мы считаем, что безнаказанность правых экстремистов будет иметь трагические последствия для общества", - заявили организаторы акции.

Активисты считают, что государство должно "прекратить предоставлять ультраправым финансирование и дополнительные полномочия", а праворадикалы, виновные в преступлениях, таких как избиение ЛГБТ-активистов, должны быть наказаны.