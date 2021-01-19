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Espreso.tvЭкономикаПенсионный фонд уменьшил показатель средней зарплаты для исчисления пенсий

Пенсионный фонд уменьшил показатель средней зарплаты для исчисления пенсий

Показатель средней зарплаты для исчисления пенсий в ноябре 2020 года уменьшился на 252 гривни 74 копейки и составил 10 634,74 грн

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно сообщению, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии.

Так, по ноябрь 2020 года показатель средней зарплаты для исчисления пенсий составляет 10 634 грн 74 копейки.

  • Напомним, октябрьский показатель средней зарплаты для исчисления пенсий составил 10 887 грн 46 копеек.

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