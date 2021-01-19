Пенсионный фонд уменьшил показатель средней зарплаты для исчисления пенсий

19 января, 2021, 11:51

Показатель средней зарплаты для исчисления пенсий в ноябре 2020 года уменьшился на 252 гривни 74 копейки и составил 10 634,74 грн

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно сообщению, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии.

Так, по ноябрь 2020 года показатель средней зарплаты для исчисления пенсий составляет 10 634 грн 74 копейки.

Напомним, октябрьский показатель средней зарплаты для исчисления пенсий составил 10 887 грн 46 копеек.

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