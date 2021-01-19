Пенсионный фонд уменьшил показатель средней зарплаты для исчисления пенсий
19 января, 2021, 11:51
Показатель средней зарплаты для исчисления пенсий в ноябре 2020 года уменьшился на 252 гривни 74 копейки и составил 10 634,74 грн
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Согласно сообщению, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии.
Так, по ноябрь 2020 года показатель средней зарплаты для исчисления пенсий составляет 10 634 грн 74 копейки.
- Напомним, октябрьский показатель средней зарплаты для исчисления пенсий составил 10 887 грн 46 копеек.
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