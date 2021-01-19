Отключение камеры во время онлайн-конференций уменьшает загрязнение атмосферы углекислым газом, - ученые

19 января, 2021, 22:43

Выключение камеры во время онлайн-встреч может снизить выбросы углекислого газа на 96%

Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Пердью, Йельского университета и Массачусетского технологического института, передает Science Daily .

Из-за необходимости передавать и хранить больший объем информации выбросы углекислого газа в атмосферу увеличиваются. Ряд стран сообщил об увеличении интернет-трафика минимум на 20% по сравнению с мартом 2020 года. Ученые отмечают, что за час видеоконференции или работы стримингового сервиса выделяется 150-1000 граммов углекислого газа. А это требует 2-12 л воды. Ученые добавили, что просмотр видео в стандартном разрешении, а не в высоком, уменьшит негативное влияние на атмосферу на 86%.

В исследовании отметили, если рост продолжится до марта 2021 года, то для обеспечения потребностей в электроэнергии нужно будет срубить лес площадью более 185 тыс. квадратных километров. А воды, необходимой для обработки и передачи сведений, будет достаточно для заполнения более 300 000 бассейнов олимпийского размера (2500000 литров воды).

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