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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли из гранатометов и пулемета позиции вблизи Водяного, бойцы ООС ответили

Оккупанты обстреляли из гранатометов и пулемета позиции вблизи Водяного, бойцы ООС ответили


фото: Слово і Діло
По состоянию на 17:00 19 января враг один раз обстрелял украинские позиции под Водяным из пулеметов и гранатометов различных конструкций

Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, станкового и ручных противотанковых гранатометов, а также - крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.

Украинские военные ответили на обстрел россиян.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - добавили в пресс-центре ООС.

  • Напомним, 18 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны врагов

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