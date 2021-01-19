Оккупанты обстреляли из гранатометов и пулемета позиции вблизи Водяного, бойцы ООС ответили

Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, станкового и ручных противотанковых гранатометов, а также - крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.

Украинские военные ответили на обстрел россиян.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - добавили в пресс-центре ООС.