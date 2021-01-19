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Один из основателей Народного Руха Украины Владимир Черняк умер от коронавируса

18 января от коронавируса умер доктор экономических наук, один из основателей Народного Руха Украины Владимир Черняк

Соответствующая запись размещенна на странице Черняка в Facebook.

"Вчера перестало биться сердце патриота, борца за Украину, доктора экономических наук - Черняка Владимира Кирилловича. Его не стало ночью 18 января 2021 после длительной борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Черняк - украинский экономист и политик, доктор экономических наук, профессор. Народный депутат СССР (1989-1991), народный депутат Украины III (1998-2002) и IV (2002-2006) созывов. Он был одним из основателей Народного Руха Украины (с 1999 года - член Украинского народного движения, впоследствии - Украинской народной партии). В 1994 году баллотировался на пост мэра Киева.

Черняк был заведующим отделом теории и методологии Института экономики НАН Украины, главный научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов Украины.

Он также считал приоритетным направлением - интеграцию Украины в Европейский Союз, а в центр экономической политики ставил вопрос роста платежеспособного спроса.

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