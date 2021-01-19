Один из основателей Народного Руха Украины Владимир Черняк умер от коронавируса

Соответствующая запись размещенна на странице Черняка в Facebook.

"Вчера перестало биться сердце патриота, борца за Украину, доктора экономических наук - Черняка Владимира Кирилловича. Его не стало ночью 18 января 2021 после длительной борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Черняк - украинский экономист и политик, доктор экономических наук, профессор. Народный депутат СССР (1989-1991), народный депутат Украины III (1998-2002) и IV (2002-2006) созывов. Он был одним из основателей Народного Руха Украины (с 1999 года - член Украинского народного движения, впоследствии - Украинской народной партии). В 1994 году баллотировался на пост мэра Киева.

Черняк был заведующим отделом теории и методологии Института экономики НАН Украины, главный научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов Украины.

Он также считал приоритетным направлением - интеграцию Украины в Европейский Союз, а в центр экономической политики ставил вопрос роста платежеспособного спроса.

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