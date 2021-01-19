Норвегия не связывает смерти пожилых людей с COVID-вакцинацией

19 января, 2021, 17:51

Официальные представители в Норвегии сообщили, что не считают прививку от коронавируса причиной смерти пожилых людей, которым вводили вакцину компании Pfizer

Об этом сообщает Голос Америки.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал в понедельник, что немецкие специалисты обсуждают ситуацию с норвежскими коллегами и они также считают, что сейчас нет необходимости пересматривать рекомендации по прививкам вакциной компании Pfizer.

После отдельного изучения по крайней мере 13 случаев Норвежский институт общественного здоровья заявил, что не меняет своих рекомендаций по безопасности вакцины Pfizer / BioNTech.

"Эти люди были очень старые, слабые и имели тяжелые болезни", - заявила Камила Столтенберг, глава института.

Она сказала, что указанные случаи не считают признаком повышенной смертности.

Норвегия, как и большинство стран Европы, начала программу прививок от коронавируса из домов для людей старшего возраста, лиц с серьезными проблемами здоровья.

Согласно статистике в домах престарелых в Норвегии регистрируют в среднем 400 смертей в неделю.

Норвегия выразила опасения по поводу безопасности вакцины Pfizer для пожилых людей, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, после того, как количество умерших людей в этой категории выросло до 29 человек.

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