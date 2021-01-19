Немецкий концерн вышел из проекта "Северный поток-2" из-за угрозы санкций США - СМИ

19 января, 2021, 17:57

Немецкий концерн Bilfinger отказался от участия в строительстве газопровода "Северный поток - 2", став первой немецкой компанией, которая оставила проект российского газопровода

Об этом пишет Bild, ссылаясь на соответствующие письма компании, отправлены в США.

Немецкое издание утверждает, что решение о выходе из проекта было принято из-за угрозы санкций со стороны США, которые могли ударить по компании всего через несколько недель.

Компания, зарегистрированная в Мангейме, в 2019 году имела годовой объем продаж в размере 4,3 миллиарда евро.

Bilfinger подписал несколько контрактов с оператором газопровода компанией Nord Stream 2 AG. В том числе "на разработку, поставку и пусконаладку систем безопасности при эксплуатации газопровода". Объем заказа составил 15 млн евро.

Кроме того, Bilfinger подписал с россиянами контракт на "проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию теплоэлектростанции, работающей на природном газе, мощностью 90 МВт + 30 МВт" в немецкой точке выхода трубопровода в Любмине.

В двух письмах - сообщение с декабря и подтверждение на прошлой неделе - Bilfinger проинформировал США, что он будет придерживаться положений "Закона о защите европейской энергетической безопасности" (PEESCA) и все партнерские отношения и контракты с "Северным потоком-2" разрываются.

Также об этом была проинформирована швейцарская трубопроводная компания Nord Stream 2 AG, материнской компанией которой является российский государственный энергетический гигант "Газпром".

Как сообщалось, "Газпром" в выпущенном им проспекте еврооблигаций признал, что существуют риски остановки или свертывания проекта газопровода "Северный поток-2".

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