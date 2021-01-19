НБУ выиграл суд против экс-владельца Имекс-банка на более 300 млн грн

19 января, 2021, 16:11

Одесский апелляционный суд принял решение о взыскании с бывшего владельца Имэксбанка Леонида Климова 309 млн грн в пользу Национального банка Украины (НБУ)

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Одесский апелляционный суд принял решение о взыскании с бывшего владельца Имэксбанка Леонида Климова 309 млн грн в пользу Национального банка в счет погашения задолженности банка по предоставленному ранее стабилизационному кредиту. Соответствующее решение суда Национальный банк получил 29 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение суда вступило в законную силу. При этом НБУ продолжает принимать меры, направленные на исполнение решения для погашения задолженности банку.

В пресс-службе напомнили, что в 2014 году Леонид Климов, который на тот момент был владельцем Имэксбанка, заключил с НБУ договор поручительства о погашении стабилизационного кредита, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности перед Национальным банком. Однако в дальнейшем Климов продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, поэтому в январе 2016 года НБУ обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

14 декабря 2018 года Приморский районный суд Одессы отклонил иск Национального банка, однако постановлением Одесского апелляционного суда от 24 ноября 2020 апелляционную жалобу НБУ было удовлетворено.