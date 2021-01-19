НБУ ослабил курс гривни к доллару

19 января, 2021, 09:17

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 19 января 2021 года на отметке 28,19 грн/$

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

По состоянию на 18 января курс составлял 28,05 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 19 января установлен на уровне 34,01 грн/евро. По состоянию на 18 января курс составлял 34,01 грн/евро.

На наличном рынке 19 января по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,23, продают - по 28,34 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,90 до 28,50 грн/$, продажи - в пределах 28,18 - 32 грн/$.

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