Навальный не в состоянии сегодня подорвать путинский режим, слишком неравные силы, - Огрызко
Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.
"Что показал нам случай с Навальным (Алексей Навальный - российский оппозиционер - ред.)? Есть определенное количество людей, которые его поддерживают, которые разделяют более или менее либеральные (взгляды - ред.). Есть определенное количество людей, которые выступают за его линии борьбы с коррупцией в РФ, необходимость изменения режима, так как он является клептократическим. Потому что граждане РФ за 20 лет не разбогатели, а обеднели и так далее ", - отметил Огрызко.
Экс-министр заметил, что взгляды Навального являются определенным трендом в РФ.
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"Давайте разберемся, как же поддерживают его сегодняшние россияне? Вот мы увидели, что к "Внуково" подъехало, по разным, даже самыми положительными оценками, не более 1,5-2 тыс. человек", - сказал он.
Огрызко отметил, что Навальный обратился после задержания к людям выходить на улицы и т.д., однако крупных акций не происходит.
"Российское общество, которое способно более или менее реагировать как-то адекватно, сидит в Ютубе, Фейсбуке, Интернете и ставит лайки. А подавляющее большинство общества Навального, к сожалению, не воспринимает. Если мы посмотрим на статистику, то она вообще шокирующая. Потому что получается так, что большинство россиян не верит, что Навального отравили; что некоторые, и это высокий процент, это инсценировка (говорит - ред.) ", - отметил он.
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По словам экс-министра, сможет ли Навальный сдвинуть российский режим - большой вопрос.
"И вместе с тем, очень опасная вещь, если на Западе Навального сделают героем и будут, собственно, вести линию на то, что именно он является лицом новой России, то, я боюсь, наши западные партнеры в очередной раз сильно ошибутся. Это уже было не раз в истории современной России и Советского Союза, когда черное казалось белым и наоборот. И потом принимались совсем неадекватные решения. Боюсь, что Навальный не в состоянии сегодня, по меньшей мере, подорвать путинский режим. Слишком неравные силы ", - подчеркнул Огрызко.
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией стремительно вернулся в Москву из Берлина , где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера .
- Мировые лидеры призвали власти РФ немедленно освободить Навального.
- 18 января российский суд арестовал Навального на 30 суток .
- В городах России люди вышли на протесты против ареста Навального, их начали задерживать.
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