Навального могут приговорить к 2,5 годам колонии, - адвокат
19 января, 2021, 14:10
Российского оппозиционера Алексея Навального могут приговорить к 2,5 годам колонии
Об этом сообщила его адвокат Ольга Михайлова, пишет Настоящее Время.
"Срок был назначен три с половиной года. Но почти год Алексей провел под домашним арестом, день за день учитывается, соответственно, это два с половиной года", - пояснила она.
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Михайлова не исключила, что прокуратура может запросить и больший срок.
"Учитывая то, что сегодня произошло в суде, я уже и этому не удивлюсь. Но, конечно, это просто невозможно", - подчеркнула адвокат политика.
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой, Юлией Навальной, вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.
- Мировые лидеры призвали власти РФ немедленно освободить Навального.
- 18 января российский суд арестовал Навального на 30 суток.
- В городах России люди вышли на протесты против ареста Навального, их начали задерживать.
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