Навального могут приговорить к 2,5 годам колонии, - адвокат

19 января, 2021, 14:10

Российского оппозиционера Алексея Навального могут приговорить к 2,5 годам колонии

Об этом сообщила его адвокат Ольга Михайлова, пишет Настоящее Время.

"Срок был назначен три с половиной года. Но почти год Алексей провел под домашним арестом, день за день учитывается, соответственно, это два с половиной года", - пояснила она.

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Михайлова не исключила, что прокуратура может запросить и больший срок.

"Учитывая то, что сегодня произошло в суде, я уже и этому не удивлюсь. Но, конечно, это просто невозможно", - подчеркнула адвокат политика.