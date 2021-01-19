Нардепы-"слуги" зарегистрировали законопроект, которым предлагают 7 суток ареста за сексизм

19 января, 2021, 11:45

19 сентября Верховной Раде передан на ознакомление законопроект нескольких нардепов от фракции "Слуги народа" и группы "За будущее", который предлагает задерживать до 7 суток за сексизм

Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады.

Одним из авторов законопроекта выступила глава комитета ВР по соцполитике Галина Третьякова.

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В пояснительной записке отмечается, что законопроект призван "принять меры для предотвращения сексизма и его проявлений и борьбі с этими явлениями в публичной и частной сферах, а также поощрять соответствующие заинтересованные стороны внедрять надлежащее законодательство, политику и программы, опираясь на определение и советы в этой Рекомендации".

В Законе Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" предусмотрено установить, что "Сексизм - любые действия, жесты, визуальные проявления, произнесенные или написанные слова, практика или поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже других из-за своего пола, и которые проявляются в общественной или частной сферах, в сети Интернет или вне ее и направлены на (или вызывают): нарушение собственного достоинства или прав человека или группы людей; сексуальный, психологический ущерб или страдание лица или группы лиц, создание угрожающей, враждебной, унизительной или оскорбительной среды; препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека со стороны лица или группы лиц, поддержку и усиление гендерных стереотипов".

Предлагается установить "полный запрет на сексизм".

Кроме того, предлагается прямо запретить в рекламе вмещение проявления сексизма.

В статье 173-2 Кодекса об административных правонарушениях сексизм приравнивается к домашнему насилию.

За совершение сексизма лицу грозит наложение штрафа от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок до семи суток.

Также в статье 262 КоАП предусмотрено, что органы внутренних дел (Национальной полиции) осуществляют административное задержание лица в случае проявления сексизма.

Отметим, среди авторов законопроекта есть нардеп-"слуга" Георгий Мазурашу, который ранее предлагал в Раде принять законпроект " о запрете гей-пропаганды ", которым предусматривался штраф в 17 тыс. грн за собственно "гей-пропаганду", и попал в расистский скандал , когда его отстаивал в соцсетях.

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ЗазанДжерело: https://censor.net/ua/n3242624

Источник: https://censor.net/ua/n3242624