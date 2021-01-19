На Закарпатье отменили решение о функционировании региональных языков, - Кремень
Об этом сообщается в Facebook языкового омбудсменаТараса Кремня.
"На Закарпатье отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Уполномоченному по защите государственного языка пришло письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решением Береговского районного совета № 40 от 29 декабря 2020 признаны утратившими силу решения о региональном языке Береговского и Виноградовского районных советов.
"Таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены", - говорится в письме.
- Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.
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- 2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртовской ОТО во время присяги пели не воспевание Венгрии , а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".
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