На Закарпатье отменили решение о функционировании региональных языков, - Кремень

19 января, 2021, 17:44

На Закарпатье отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков

Об этом сообщается в Facebook языкового омбудсменаТараса Кремня.

"На Закарпатье отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Уполномоченному по защите государственного языка пришло письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решением Береговского районного совета № 40 от 29 декабря 2020 признаны утратившими силу решения о региональном языке Береговского и Виноградовского районных советов.

"Таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены", - говорится в письме.

Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые исполнили венгерский гимн во время присяги.

2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртовской ОТО во время присяги пели не воспевание Венгрии , а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".

2 декабря венгерские депутаты Европарламента от партии "Фидес" в совместном заявлении назвали обыски СБУ в Обществе венгров Закарпатья "гражданской войной" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb