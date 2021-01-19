 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоНа Закарпатье отменили решение о функционировании региональных языков, - Кремень

На Закарпатье отменили решение о функционировании региональных языков, - Кремень


фото: wz.lviv
На Закарпатье отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков

Об этом сообщается в Facebook языкового омбудсменаТараса Кремня.

"На Закарпатье отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Уполномоченному по защите государственного языка пришло письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решением Береговского районного совета № 40 от 29 декабря 2020 признаны утратившими силу решения о региональном языке Береговского и Виноградовского районных советов.

"Таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены", - говорится в письме.

  • Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.
  • Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые исполнили венгерский гимн во время присяги.
  • 2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртовской ОТО во время присяги пели не воспевание Венгрии , а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".
  • 2 декабря венгерские депутаты Европарламента от партии "Фидес" в совместном заявлении назвали обыски СБУ в Обществе венгров Закарпатья "гражданской войной" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать