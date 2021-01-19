На Днепропетровщине горела православная церковь, - ГСЧС
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .
Огонь вспыхнул в час дня. В 13:17 спасателям сообщили об инциденте. Пожар произошел в здании Храма Феодосия Черниговского по адресу в селе Новоалександровка Днепровского района.
На вызов выехали спасатели шести пожарных частей. Также к тушению привлекли отделения части специальной пожарной техники отряда техслужбы Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
На месте спасатели установили, что загорелись деревянные перекрытия под крышей церкви. Огонь охватил площадь около 800 кв. м.
Отмечается, что пожар локализован в 15: 20, а ликвидировали в 16:43. В то же время, башенка с куполом бани обрушилась в результате пожара. Во время инцидента никто не пострадал.
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