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Минсоцполитики отметило необходимость скорейшего внедрения накопительной пенсии

Министерство социальной политики отметило необходимость скорейшего принятия двух законов, которые позволят внедрение накопительной пенсионной системы в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Согласно сообщению, ведомство предоставило Комитету Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предложения к проектам законов Украины №2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" и №2763 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обязательного накопительного пенсионного обеспечения".

Отмечается, что предложения направлены на повышение защиты пенсионных накоплений людей и снижение нагрузки на бизнес при введении второго уровня пенсионной системы Украины.

Предложения Минсоцполитики, в частности, направлены на снижение рисков и злоупотреблений за счет единых подходов к субъектам, которые будут предоставлять услуги в системе накопительного пенсионного обеспечения, без создания "особых условий" для отдельных структур. Кроме того, они будут усиливать ответственность учредителей негосударственных пенсионных фондов, которые будут предоставлять услуги в системе общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения, и связанных с такими фондами лиц.

Предложения также включают создание "единого окна" для работы людей со своими пенсионными накоплениями. Предполагается, что с его помощью украинцы смогут выбирать или менять накопительный фонд, при этом все процедуры будут максимально автоматизированы, будет обеспечиваться максимальная надежность учета пенсионных накоплений людей и сохранения информации о них.

Также предлагается внедрить единые подходы к пенсионным выплатам в системе накопительного пенсионного обеспечения. Предложения также создадут возможность не увеличивать налоговую нагрузку на фонд оплаты труда для работодателей и работников при внедрении системы.

"Реализация таких изменений обеспечит функциональную способность системы, ее соответствие рыночным реалиям, уменьшение коррупционных рисков, усиление защиты человека и его пенсионных накоплений", - отметили в пресс-службе.

  • Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассчитывает на принятие закона о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы до конца 2021 года.

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