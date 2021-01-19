Лукашенко заплатят за отобранный чемпионат мира по хоккею

19 января, 2021, 10:47

Международная федерация хоккея заплатит Беларуси компенсацию за то, что перенесла чемпионат мира из Минска

Об этом сообщил член совета Международной федерации хоккея Петр Бржиза, сообщает Sport.cz.

По его словам, Международная федерация хоккея, которая отобрала у Минска право на проведение чемпионат мира, выплатит Беларуси компенсацию.

"Все это прописано в контрактах. Мы ждем анализа и доклада от офиса генерального секретаря Международной федерации хоккея, в котором будут определены все расходы и последствия этого решения. Мы получим эту информацию в ближайшие недели. Сейчас точную сумму никто не назовет", - рассказал Бржиза .

Напомним, 18 января Беларусь лишили права принимать чемпионат мира 2021.

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