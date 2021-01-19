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Espreso.tvСпортЛукашенко заплатят за отобранный чемпионат мира по хоккею

Лукашенко заплатят за отобранный чемпионат мира по хоккею


фото: Getty Images
Международная федерация хоккея заплатит Беларуси компенсацию за то, что перенесла чемпионат мира из Минска

Об этом сообщил член совета Международной федерации хоккея Петр Бржиза, сообщает Sport.cz.

По его словам, Международная федерация хоккея, которая отобрала у Минска право на проведение чемпионат мира, выплатит Беларуси компенсацию.

"Все это прописано в контрактах. Мы ждем анализа и доклада от офиса генерального секретаря Международной федерации хоккея, в котором будут определены все расходы и последствия этого решения. Мы получим эту информацию в ближайшие недели. Сейчас точную сумму никто не назовет", - рассказал Бржиза .

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