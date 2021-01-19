Культовый футболист "Реала" заразился коронавирусом

19 января, 2021, 19:59

Главный тренер резервной команды мадридского "Реала" Рауль получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает AS .

43-летний Рауль уже находится на самоизоляции и пропустит следующий матч своей команды против дубля "Хетафе". Ожидается, что испанец вернется к работе в конце января.

Рауль провел в составе "Реала" 741 матч и забил 323 гола. Он является воспитанником мадридского клуба, рекордсменом по количеству матчей и занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды.

В прошлом сезоне Рауль тренировал молодежный состав клуба U15, а теперь возглавляет вторую команду "Реала" - "Кастилья".