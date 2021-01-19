Культовый футболист "Реала" заразился коронавирусом
19 января, 2021, 19:59
Главный тренер резервной команды мадридского "Реала" Рауль получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает AS .
43-летний Рауль уже находится на самоизоляции и пропустит следующий матч своей команды против дубля "Хетафе". Ожидается, что испанец вернется к работе в конце января.
Рауль провел в составе "Реала" 741 матч и забил 323 гола. Он является воспитанником мадридского клуба, рекордсменом по количеству матчей и занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды.
В прошлом сезоне Рауль тренировал молодежный состав клуба U15, а теперь возглавляет вторую команду "Реала" - "Кастилья".
- В октябре 2019 главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что в будущем мадридцев должен возглавить знаменитый игрок клуба - Рауль.
- В июне 2020 Рауль может возглавить немецкий "Шальке" .
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