 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортКультовый футболист "Реала" заразился коронавирусом

Культовый футболист "Реала" заразился коронавирусом


фото: Getty Images
Главный тренер резервной команды мадридского "Реала" Рауль получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает AS .

43-летний Рауль уже находится на самоизоляции и пропустит следующий матч своей команды против дубля "Хетафе". Ожидается, что испанец вернется к работе в конце января.

Рауль провел в составе "Реала" 741 матч и забил 323 гола. Он является воспитанником мадридского клуба, рекордсменом по количеству матчей и занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды.

В прошлом сезоне Рауль тренировал молодежный состав клуба U15, а теперь возглавляет вторую команду "Реала" - "Кастилья".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать